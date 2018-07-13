GÜNCELLEME - Adada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

İZMİR (AA) - Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 düzensiz göçmeni kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıkları Boğaz Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, düzensiz göçmenleri kurtarmak için operasyon başlattı.
Operasyon sonrası düzensiz göçmenlerin götürüleceği Ulusoy Tır Park'ında da hazırlık yapıldı, sağlık ekipleri hazır bekletildi.
Çocuk ve kadınlara öncelik verilen kurtarma operasyonunda, 7 kez sorti yapan 2 helikoptere alınan 34 kişi karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler arasındaki hamile kadın Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı, 4 kişi de kontrol amacıyla hastaneye gönderildi.
Kurtarılanların ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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