GÜNCELLEME - Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu zanlıları adliyede

Adana merkezli 10 ilde telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 gün önce gerçekleştirdiği "Son alo" adlı operasyonda gözaltına alınan biri kadın 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler polis midibüsleriyle Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen şahıslara yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 5 Nisan'da Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak vakti operasyon düzenlemiş, 59 kişiyi gözaltına almıştı.

Operasyonda 15 mağdurun 600 bin lirasının dolandırıldığı tespit edilmiş, teknik takip sayesinde 250'ye yakın kişinin yaklaşık 15 milyon lira dolandırılmasının engellediği öğrenilmişti.

Öte yandan, şüphelilerin telefonla dolandırıcılık için çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları tespit edilmişti.