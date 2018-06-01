HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 21:16 | Son Güncelleme

Aralarında subayların da bulunduğu 28 askeri personel tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında subayların da olduğu 30 askeri personelden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Mayıs'ta 13 ilde düzenlenen operasyonun ardından 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3'ü yarbay, 3'ü binbaşı, 1'i yüzbaşı, 4'ü teğmen ve 19'u astsubay olmak üzere 30 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 28'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul, Siirt, Aydın, Balıkesir, Mersin, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Kırklareli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, ilk etapta 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Bozdağ: İttifak ortaklarının bir de görünmeyen ortakları var (2)Bozdağ: İttifak ortaklarının bir de görünmeyen ortakları var (2)
Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13 il 30 gözaltı adana asker FETÖ/PDY operasyon

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

İsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit etti

İsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit etti

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.