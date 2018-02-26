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GÜNCELLEME - Adana merkezli "yasa dışı bahis" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 109 zanlıdan 66'sı adliyeye sevk edildi - Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 1'ine ev hapsi verildi, 49'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Şüphelilerin bankalardaki dondurulan varlıklarının tutarının yaklaşık 24 milyon lira olduğu belirtildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana merkezli 9 ilde düzenlenen, 109 kişinin gözaltına alındığı "yasa dışı bahis" operasyonunda adliyeye sevk edilen 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 109'a yükseldi.

Şüphelilerden 22'si kadın 43'ü, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla aranan Y.A'nın eşi S.A'nın da bulunduğu 66 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.A'nın da aralarında yer aldığı 16 kişi tutuklandı, 1 zanlıya ev hapsi verildi, 49 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların bankalardaki dondurulan varlıklarının tutarının yaklaşık 24 milyon lira olduğu belirtildi.

- Operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 13 Şubat'ta yasa dışı bahis oynatan örgüte yönelik Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Kilis'teki 140 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 94 şüpheli yakalanmıştı. Devam eden operasyonda gözaltı sayısı 104'e yükselmişti.

Araştırmalarda, zanlıların kurdukları 73 şirket üzerinden Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Kanada, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Gürcistan, Belçika, Estonya ve bazı Afrika ülkelerindeki bankalara farklı tarihlerde para aktardıkları tespit edilmişti.

Para transferinde farklı kişiler adına açılan bin banka hesabının kullanıldığı belirlenmiş, hesaplar bloke edilmişti.

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