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GÜNCELLEME - Adana ve Osmaniye'deki yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 22:51 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 28 kişiden şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen öğretmenin de arasında olduğu 6 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye gönderilen 28 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimine götürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen zanlılardan şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen beden eğitimi öğretmeni M.D'nin de arasında olduğu 6 kişi tutuklandı, eşi B.D'nin de yer aldığı 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "Bahis sitesini yasal biliyordum" savunması

M.D'nin eşi B.D'nin ifadesinde, "Bahis sitesinin yasal olduğunu bildiğini, kocasının okulda görevliyken kendisine bildirdiği işlemleri evindeki bilgisayardan yaptığını" iddia ettiği öğrenildi.

Şebekenin sorumlularından T.B'nin ise bahis oynayan bir kişiden 10 bin liralık borcuna karşılık senet aldığı tespit edildi.

Zanlıların çeşitli hesaplara 2 milyon 700 bin lira transfer ettiği, bunun yaklaşık 1 milyon 100 bin lirasının şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.D'ye, 350 bin liranın da eşi B.D'ye ait hesaptan gerçekleştirildiği öne sürüldü.

- Operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, bu kişilerin adreslerine 7 Ağustos'ta şafak vakti baskınlar yapmıştı.

Evlerde yapılan aramada bazı dijital malzemelere el konulmuş, Adana ve Osmaniye'de gözaltına alınan 28 şüpheli emniyete götürülmüştü.

ABD merkezli bahis sitesini M.D'nin yönettiği, haftalık kazancının 150 bin lira olduğu, okuldaki görevi sırasında ise eşi B.D'nin görevi devraldığı öne sürülmüştü.

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