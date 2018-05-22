GÜNCELLEME - Adana'da araç parkı kavgası: 1 ölü, 9 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

01 APP 051 plakalı hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park ettikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Hüseyin A, Erkan A, Hasan A, Kerem A, Sedat A, Cahit A, Mert A, Fikret G, İsa S. ile Cuma S. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.