GÜNCELLEME - Adana'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanan Abdulkadir K. ile ev hapsi şartıyla salıverilen ancak savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan eşi Şule K. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY adına aktif faaliyet yürüttükleri öne sürülen Abdulkadir K. ve eşi Şule K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişinin ifadeleri doğrultusunda, Abdulkadir K. ve Şule K'nin merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evde kaldıklarını belirledi.
Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.
Zanlıların, örgüte üniversite ve liselerden eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri, yakalanmamak amacıyla saklanan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri buldukları ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K. tutuklandı, eşi ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Savcı Şule K. hakkındaki karara itiraz etti. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Şule K. hakkında da tutuklama kararı verildi.
Alaattin Saral yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum