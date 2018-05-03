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GÜNCELLEME - Adana'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:57 | Son Güncelleme

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan Abdulkadir K. ile ev hapsi şartıyla salıverilen ancak savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan eşi tutuklandı - Zanlıların, yakalanmamak için saklanan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" buldukları öne sürüldü ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanan Abdulkadir K. ile ev hapsi şartıyla salıverilen ancak savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan eşi Şule K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY adına aktif faaliyet yürüttükleri öne sürülen Abdulkadir K. ve eşi Şule K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişinin ifadeleri doğrultusunda, Abdulkadir K. ve Şule K'nin merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evde kaldıklarını belirledi.

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.

Zanlıların, örgüte üniversite ve liselerden eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri, yakalanmamak amacıyla saklanan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri buldukları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K. tutuklandı, eşi ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı Şule K. hakkındaki karara itiraz etti. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Şule K. hakkında da tutuklama kararı verildi.

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