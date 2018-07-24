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GÜNCELLEME - Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Zanlılardan birinin, örgütün tekrar toparlanabilmesi için kandırdığı öğrencilere askeri okullara girebilmeleri için eğitim verdiği iddia edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından biri "gaybubet" olarak adlandırılan örgütün hücre evi olmak üzere 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün emniyet mahrem imamlarından olduğu iddia edilen Mehmet A. (26) ile Kemal S. (55), askeri okullara öğrenci yetiştirdiği öne sürülen Mehmet A. (28) ve askeri okula yerleştirilmek için hazırlandığı tespit edilen Yusuf G. (19) yakalandı.

Meslekten ihraç edilen mühendis Kemal S'nin, sahte kimlikle tuttuğu "gaybubet" evinde bir yılı aşkın süredir balkona dahi çıkmadığı, gıda alışverişlerini ise eşinin yaptığı tespit edildi.

Mehmet A'nın (28) da ev görünümünde açtığı dershanede, kandırdığı öğrencileri örgüte kazandırıp askeri okullara girmesi için eğitim verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Kemal S, Mehmet A. ve Yusuf G'nin tutuklanmasına, 26 yaşındaki Mehmet A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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