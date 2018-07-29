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GÜNCELLEME - Adana'da kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kişinin kurtarılması için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi GELİŞMELER EKLENDİ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kişinin kurtarılması için bölgeye ambulans helikopter gönderildi.

Barak Dağı'na çıkan Mehmet Çetinkaya (46), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü ve yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay yerine araçla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ekiplerin yaya olarak yaralının olduğu bölgeye ulaştığı öğrenildi.

Öte yandan, yaralının hastaneye kaldırılması için bölgeye ambulans helikopter sevk edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Dağ düşme Karaisalı Kayalık kurtarma

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