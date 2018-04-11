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GÜNCELLEME - Adana'da otomobil baraj gölüne devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Saimbeyli ilçesinde baraj gölüne devrilen otomobili bulmak için arama çalışması başlatıldı - Ekipler, baraj gölünde bir cesede ulaştı CESEDE ULAŞILMASI VE GELİŞMELER EKLENDİ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gölete devrilen otomobilin bulunmasına yönelik arama çalışması başlatıldı.

Yerdibi köyü Gökkaya Barajı kıyısında balık tutan vatandaşlar, jandarmaya bir otomobilin göle devrildiği ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerine de bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, otomobili bulmak için arama çalışması başlattı.

Ekipler, baraj gölünde yaptığı aramada bir kız çocuğuna ait cesede ulaştı. Yapılan incelemede cesedin, 13 yaşındaki Elif Hoşça'ya ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan, otomobilin göle devrildiği bölgede 01 Z 1238 plakasının takılı olduğu bir araç tamponu bulundu.

Bu arada, bölgede etkili olan yağış ekiplerin çalışmasını güçleştirdi.

- "İçerisinde 4 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine gelen ihbarın ardından çalışma başlatıldığını söyledi.

Dalgıç polislerin de olay yerinde olduğunu aktaran Demirtaş, "İçerisinde 4 kişinin olduğunu tahmin ettiğimiz otomobili göletten çıkarmak için çalışma yürütülüyor. Şu anda aracın bulunması ve göletten çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir an önce otomobile ulaşmak istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de kaza ihbarı aldıklarını ve ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirtti.

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