GÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Adana'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ahmet Kelleci (45) idaresindeki 40 AJ 145 plakalı otomobil, Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yol kenarındaki dereye devrildi.

Deredeki otomobili fark eden çevredekiler, sürücü ile eşi Solmaz (30) ve çocukları Mehmet Efe (7) ve Ecrin Kelleci'yi (5) araçtan çıkardı.

Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücü ve oğlu Mehmet Efe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Solmaz Kelleci ve kızı Ecrin ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ecrin Kelleci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri, otomobilin çıkarıldığı derede kayıp kişi olma ihtimaline karşı arama yaptı.