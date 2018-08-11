HABER

GÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Kazada baba ve iki çocuğu yaşamını yitirdi, anne yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Adana'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ahmet Kelleci (45) idaresindeki 40 AJ 145 plakalı otomobil, Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yol kenarındaki dereye devrildi.

Deredeki otomobili fark eden çevredekiler, sürücü ile eşi Solmaz (30) ve çocukları Mehmet Efe (7) ve Ecrin Kelleci'yi (5) araçtan çıkardı.

Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücü ve oğlu Mehmet Efe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Solmaz Kelleci ve kızı Ecrin ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ecrin Kelleci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri, otomobilin çıkarıldığı derede kayıp kişi olma ihtimaline karşı arama yaptı.

GÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

- Kazada baba ve iki çocuğu yaşamını yitirdi, anne yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

1 / 7

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
2 / 7

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
3 / 7

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
4 / 7

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
5 / 7

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
6 / 7

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
7 / 7

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana aynı aile Kaza

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'ye Diyarbakır'da şok!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.