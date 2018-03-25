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GÜNCELLEME - Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı ÖLÜ BİLGİSİ VE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1827 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada Tolga Cabadak, Ayhan B, Bekir Y, Kaan Ş. ve Volkan Y. yaralandı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Tolga Cabadak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

- İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı ÖLÜ BİLGİSİ VE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

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Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
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1 ölü 4 yaralı adana Silahlı kavga

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