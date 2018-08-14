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GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve kentte sokak eylemi düzenleyebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, 4'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 12 şüpheliyi yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan 8'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne, 4'ü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu

- Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon PKK/KCK terör

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