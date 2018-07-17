GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
Söz konusu adreslerde narkotik köpekleri kullanılarak arama yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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