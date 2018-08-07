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GÜNCELLEME - Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Kentte düzenlenen operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISINDAKİ ARTIŞ EKLENDİ

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin de destek verdiği operasyon kapsamında bu kişilerin adreslerine şafak vakti baskınlar yaptı.

Evlerde arama yapan polisler, bazı dijital malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 1'i kadın 28 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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