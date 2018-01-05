GÜNCELLEME Adana'daki cinayet

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta önceki gün cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi, gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

Doğankent Mahallesi'ndeki çocuk parkında iki gün önce bıçaklanarak öldürülen kişinin kimliğinin tespiti ve katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün Suriye uyruklu Aziz El Casim (25) olduğunu belirledi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay anına ilişkin görüntülere ulaştı. Kayıtlardan, bir kişiyle kavga eden El Casim'in bıçaklandığı, zanlının olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Ekipler, eşkali belirlenen şüpheli Suriye uyruklu Başar M'yi (21) gözaltına aldı.

Başar M'nin ifadesinde, arkadaşının olay günü alkollü olduğunu, kendisine küfretmesi nedeniyle tartıştıklarını ve çıkan kavgada arkadaşını bıçakladığını söylediği belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, parmak izi incelemesinden, maktulün 2016'da bir cinayete ve bir ay önce camiden hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Doğankent Mahallesi'ndeki çocuk parkında 3 Ocak 2018'de göğsünden bıçaklanmış halde bulunan kişi kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Üzerinden kimlik çıkmayan maktulün Suriye uyruklu Aziz El Casim olduğu belirlendi.

(AA)