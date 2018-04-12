GÜNCELLEME - Adana'daki DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6’sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 5 zanlı ile daha sonra gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan B.D, 5 aylık hamile olduğunun tespit edilmesinin ardından ifadesi alınarak cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Polis, zanlılardan Suriyeli Raed Hajjio O'nun Suriye'de örgütün elinde olmayan bölgelerde yumurta satıcısı gibi gezerek istihbarat topladığını tespit etti.
Akrabalarından birinin çatışmada öldüğü, birinin de intihar saldırısı gerçekleştirdiği, 2 oğlunun ise örgütte görev yaptığı belirlenen Raed Hajjio O'nun, istihbaratçı olmadan önce DEAŞ adına cellatlık yaptığı öne sürüldü.
Zanlılardan Mehmet E'nin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüleri kandırarak örgütün Suriye'deki kamplarına götürdüğü iddia edildi.
Bu arada, Mehmet E'nin babası Mustafa E'nin de 2016'da evinde 3 uzun namlulu silah ile mermiler bulunmasının ardından örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.
Diğer zanlıların da örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve eleman temin ettiği ileri sürüldü.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Raid Hajjio O. ve Mehmet E’nin de aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı, V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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