GÜNCELLEME - Adana'daki DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde 30 Haziran'da DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u daha Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan Mahmut Ö. ve Mahmut Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, Suriye'deki savaşta yaralanan sivilleri Adana'ya getirerek hastanelerde tedavi görmelerine aracılık ettiği ve bunun karşılığında hastalardan para aldığı iddia edildi.

Örgüt sohbetlerini de organize ettiği ileri sürülen zanlıların, tedavilerinin ardından sivillere örgüt propagandası yaptığı ve onları kandırarak Suriye'ye savaşmaya göndermeye çalıştıkları tespit edildi.

Zanlıların, suçluların saklanmasına yardım ettiği, örgüt üyelerinin evlenmesini sağladığı ve bunun karşılığında da para aldığı saptandı.