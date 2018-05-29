GÜNCELLEME - Adana'daki DEAŞ zanlıları adliyede

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan biri doktor, 3 Suriyeli'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Mayıs'ta DEAŞ'a yönelik başlatılan ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.
Gözaltındaki biri doktor olmak üzere, 3 Suriyeli'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanarak sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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