GÜNCELLEME - Adana'daki DEAŞ zanlıları adliyede

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan biri doktor, 3 Suriyeli'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Mayıs'ta DEAŞ'a yönelik başlatılan ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Gözaltındaki biri doktor olmak üzere, 3 Suriyeli'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

