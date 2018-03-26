GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden biri için ev hapsi kararı verildi, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki 7'si kadın 32 şüpheli ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan yaşı küçük 10 kişi, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri hakkında ev hapsi kararı verildi, 41'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyon
Adana'da 16 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik özel harekat ve diğer şube müdürlüklerinin desteğiyle kent genelinde 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, örgütün çağrısı üzerine silah, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 10'u çocuk 50 kişi yakalanmıştı alınmıştı.
Operasyon kapsamında nevruz kutlamalarının yapıldığı gün bazı polis merkezlerine saldırı düzenleneceği istihbaratı üzerine yapılan çalışmada da otluk alandaki torbada 5 kalaşnikof, 88 şarjör, 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası ateşleme fünyesi ele geçirilmişti.
Mühimmatı getiren kişi veya kişilere ulaşılamazken silah ve patlayıcılarla ilgili parmak izi ve DNA incelemesi başlatılmıştı.
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