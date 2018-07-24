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GÜNCELLEME - Aden'de askeri aracı hedef alan saldırıda 4 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivilin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı İnma kentinde El-Kasr Oteli'nin karşısındaki güvenlik noktası yakınında bulunan askeri araç, saldırının hedefi oldu.

Mansura ile Berika kentlerini bağlayan ana yol üzerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybetti, çoğu asker 5 kişi yaralandı.

Saldırı sırasında araçta bulunan Hazm 4. Tugay Komutanı Rami Muhammed Musenna es-Sumeydi'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeye araç ve yaya girişini engelledi.

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Anahtar Kelimeler:
Aden Bombalı saldırı Yemen

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