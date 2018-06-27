GÜNCELLEME - Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.
- Uçuşu tamamlasa pilot olacaktı
Bu arada kursiyer pilotun düştüğü yer ile uçağın enkazı arasında 20 kilometrelik mesafe bulunduğu belirlendi.
Kazada yaşamını yitiren kursiyer Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.
Kazanın meydana geldiği bölgede itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.
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