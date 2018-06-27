HABER

GÜNCELLEME - Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti - Rektör Prof. Dr. Ali Gür: "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti" DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

- Uçuşu tamamlasa pilot olacaktı

Bu arada kursiyer pilotun düştüğü yer ile uçağın enkazı arasında 20 kilometrelik mesafe bulunduğu belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren kursiyer Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağı Adıyaman'da düştü

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtuEyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu
Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.