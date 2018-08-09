HABER

GÜNCELLEME - Adıyaman'da kadının bebeği süs havuzunda öldürmeye çalıştığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

Üç aylık erkek bebeğini parktaki süs havuzunda boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kadının, suçunu itiraf ettiği öğrenildi - ADYÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan: - "Bebeğin şu anda hayati tehlikesinin olduğunu düşünmüyoruz, zamanında müdahale edilip hastanemize getirildi. Akciğerinde sıkıntılar var ama bebeğin genel durumu iyi" BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU VE DETAYLAR EKLENDİ

Adıyaman'da annesi tarafından parktaki süs havuzunda boğulmaya çalışıldığı iddia edilen 3 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İddiaya göre, Adıyaman Belediyesi temizlik görevlisi Eşref Atalay, Demokrasi Parkı'nda bir kadının kucağındaki bebeği süs havuzunda boğmaya çalıştığını fark etti.

Kadından bebeği alan Atalay, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebek ve kadını Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, kimliğini belirlediği H.P'yi (37) gözaltına aldı.

H.P'nin, ifadesinde evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini parktaki süs havuzunda boğmaya çalıştığını itiraf ettiği, "bipolar bozukluk" hastası olduğuna dair raporu bulunduğunu ve tedavisini yarıda bıraktığını söylediği belirtildi.

H.P. emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

- "Bebeği suya daldırdı"

Görgü tanığı Eşref Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Demokrasi Parkı'na süs havuzunun temizliği için geldiğini söyledi.

Bankta oturduğu sırada bir kadının kucağındaki bebekle havuzun kenarında durduğunu fark ettiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Kadın, önce kucağındaki bebeği havuza atmaya çalıştı. Sonra kendisi havuza girdi ve bebeği suyun içine daldırdı. Ben olayı görür görmez kadının yanına koştum ve elinden bebeği aldım. Kadını da sudan çıkardım. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığını hissettim. Kadın bana 'Bu bebek kimin?' diye sordu."

Olayı gören ayakkabı boyacısı Mustafa Adalı da kadının hareketlerinden şüphelendiğini belirtti.

Kadının bir süre bankta oturduğunu dile getiren Adalı, "Daha sonra bebeğiyle havuza doğru gitti. Sonra müşteriyle ilgilenmek zorunda kaldım. Ardından bebeği belediye görevlisinin elinde gördüm. Sağlık görevlileri de bebeğe müdahale etti." ifadelerini kullandı.

- "Zamanında müdahale edilip hastanemize getirildi"

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Dr. Fatih Doğan da bebeğin köprücük kemiğindeki kırık şüphesi ve akciğerlerine su girmesi nedeniyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Bebeğin gerekli tedavilerinin yapıldığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Bebeğin genel durumu şu anda iyi ama bir müddet hastanemizde olması gerekiyor. Gereken tüm ihtiyaçları tarafımızdan karşılanıyor. Bebeğimiz tedavi edildikten sonra olayla ilgili soruşturma neticesine göre, adli makamların kanaatiyle ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bebeğin şu anda hayati tehlikesinin olduğunu düşünmüyoruz. Zamanında müdahale edilip hastanemize getirildi. Bu da inşallah çocuğumuzun kurtarılmasına vesile olacak. Akciğerinde sıkıntılar var ama bebeğin genel durumu iyi. Tedaviyle toparlanacağını düşünüyoruz."

PARTNERÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileriÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri
Hastane bahçesinde, kız kardeşinin kayınpederine kurşun yağdırdıHastane bahçesinde, kız kardeşinin kayınpederine kurşun yağdırdı
Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek sağlık durumu süs havuzu

En Çok Okunan Haberler

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

İlginizi Çekebilir

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.