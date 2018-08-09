GÜNCELLEME - Adıyaman'da kadının bebeği süs havuzunda öldürmeye çalıştığı iddiası

Görgü tanığı Eşref Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Demokrasi Parkı'na süs havuzunun temizliği için geldiğini söyledi.

H.P'nin, ifadesinde evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini parktaki süs havuzunda boğmaya çalıştığını itiraf ettiği, "bipolar bozukluk" hastası olduğuna dair raporu bulunduğunu ve tedavisini yarıda bıraktığını söylediği belirtildi.

Kadından bebeği alan Atalay, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebek ve kadını Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.

İddiaya göre, Adıyaman Belediyesi temizlik görevlisi Eşref Atalay, Demokrasi Parkı'nda bir kadının kucağındaki bebeği süs havuzunda boğmaya çalıştığını fark etti.

Adıyaman'da annesi tarafından parktaki süs havuzunda boğulmaya çalışıldığı iddia edilen 3 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bankta oturduğu sırada bir kadının kucağındaki bebekle havuzun kenarında durduğunu fark ettiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Kadın, önce kucağındaki bebeği havuza atmaya çalıştı. Sonra kendisi havuza girdi ve bebeği suyun içine daldırdı. Ben olayı görür görmez kadının yanına koştum ve elinden bebeği aldım. Kadını da sudan çıkardım. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığını hissettim. Kadın bana 'Bu bebek kimin?' diye sordu."

Olayı gören ayakkabı boyacısı Mustafa Adalı da kadının hareketlerinden şüphelendiğini belirtti.

Kadının bir süre bankta oturduğunu dile getiren Adalı, "Daha sonra bebeğiyle havuza doğru gitti. Sonra müşteriyle ilgilenmek zorunda kaldım. Ardından bebeği belediye görevlisinin elinde gördüm. Sağlık görevlileri de bebeğe müdahale etti." ifadelerini kullandı.

- "Zamanında müdahale edilip hastanemize getirildi"

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Dr. Fatih Doğan da bebeğin köprücük kemiğindeki kırık şüphesi ve akciğerlerine su girmesi nedeniyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.