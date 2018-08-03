GÜNCELLEME - Adıyaman'da Suriyeli 3 kız kardeş kayboldu

Adıyaman'da ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli 3 kız kardeşin, dalgıç polisler tarafından Atatürk Baraj Gölü'nde aranmasına ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin kaldığı Adıyaman Konaklama Tesisi'nde yaşayan Rav (16) ve ikizi Karam ile Viem Gaddaş (15) kardeşler, sabah saatlerinde yüzmek için Atatürk Barajı'na gideceklerini söyleyerek kamptan ayrıldı.
Kardeşlerden uzun süre haber alamayan aileleri, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgede araştırma yapan güvenlik güçleri, Karakoç köyü mevkisindeki Atatürk Barajı kıyısında sahipsiz terlik gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışmalarını bu alana kaydırdı.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri de baraj gölünde arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine göldeki aramalara ara verildi.
Jandarma ekipleri, kaybolan Suriyeli kardeşlerin ailesinin de ifadesini aldı.
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