HABER

GÜNCELLEME - Adıyaman'da Suriyeli 3 kız kardeş kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:26 | Son Güncelleme

Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız kardeşin, dalgıç polisler tarafından Atatürk Baraj Gölü'nde aranmasına ara verildi ARAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DETAY EKLENDİ

Adıyaman'da ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli 3 kız kardeşin, dalgıç polisler tarafından Atatürk Baraj Gölü'nde aranmasına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin kaldığı Adıyaman Konaklama Tesisi'nde yaşayan Rav (16) ve ikizi Karam ile Viem Gaddaş (15) kardeşler, sabah saatlerinde yüzmek için Atatürk Barajı'na gideceklerini söyleyerek kamptan ayrıldı.

Kardeşlerden uzun süre haber alamayan aileleri, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgede araştırma yapan güvenlik güçleri, Karakoç köyü mevkisindeki Atatürk Barajı kıyısında sahipsiz terlik gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışmalarını bu alana kaydırdı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri de baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine göldeki aramalara ara verildi.

Jandarma ekipleri, kaybolan Suriyeli kardeşlerin ailesinin de ifadesini aldı.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilirKandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli 3 kız Atatürk Baraj Gölü'nde aranması

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.