GÜNCELLEME - Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerinin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 30 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Paktiya'nın Gerdiz şehrinde Hazara Şiilerinin gittiği bir camide cuma namazı sırasında infilak ettirdiğini söyledi.
Rahimi, saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını öne sürdü.
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