GÜNCELLEME - Afganistan'da ebelik eğitim merkezine saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde ebelik eğitim merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 3. bölgesindeki ebelik eğitim merkezi girişinde önce patlama olduğu, ardından da saldırganların eğitim merkezine girerek silahla ateş açtığını belirtti.
Saatler süren çatışmanın ardından iki saldırganın etkisiz hale geldiğini ifade eden Hogyani, saldırıda eğitim merkezinde görevli 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Hogyani, saldırıda 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Saldırı sırasında eğitim merkezinde 61 öğrencinin bulunduğunu dile getiren Hogyani, hepsinin kurtarıldığını vurguladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban ise saldırıyla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.
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