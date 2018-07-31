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GÜNCELLEME - Afganistan'da Göçmenler Başkanlığına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Saatler süren çatışmanın ardından iki saldırgan etkisiz hale getirildi ÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki Göçmenler Başkanlığı binasına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce başkanlık binası girişinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, ardından binaya giren iki saldırganla çatışma yaşandığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 14 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saatler süren çatışmanın ardından 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban örgütü saldırıyla bağlantılarının olmadığını öne sürdü.

İki gün önce de Celalabad'da ebelik eğitim merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Celalabad Nangarhar

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