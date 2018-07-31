GÜNCELLEME - Afganistan'da Göçmenler Başkanlığına saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki Göçmenler Başkanlığı binasına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce başkanlık binası girişinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, ardından binaya giren iki saldırganla çatışma yaşandığını belirtti.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 14 kişinin de yaralandığını söyledi.
Hogyani, saatler süren çatışmanın ardından 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban örgütü saldırıyla bağlantılarının olmadığını öne sürdü.
İki gün önce de Celalabad'da ebelik eğitim merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmişti.
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