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GÜNCELLEME - Afganistan'da saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti - ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde Maliye İdaresi binasına düzenlenen intihar ve silahlı saldırıda 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 saldırgandan 2'sinin Maliye İdaresi girişinde üzerlerine yerleştirdiği bombayı patlatmasının ardından diğer 6 saldırganın da binanın içerisine girerek çatışmaya başladığını belirtti.

Saatler süren çatışmanın ardından tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 36 kişinin yaralandığını dile getiren Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Nangarhar

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