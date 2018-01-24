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GÜNCELLEME Afganistan'da Save The Children ofisine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 34 dakika önce

- Saldırıda 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABiL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın) ofisini hedef alan intihar saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad kentindeki ofisi hedef alan 4 saldırgandan birisinin üzerindeki bombayı girişte patlattığını, diğer 3'ünün içeri girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Hogyani, 24 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hogyani, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Saldırganlardan ikisinin etkisiz hale getirildiğine ve bir diğer saldırganla çatışmanın sürdüğüne dikkati çeken Hogyani, ofisteki 45 kişinin kurtarıldığını dile getirdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

(AA)

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