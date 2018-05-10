GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da hastanedeki bebeğin kaçırıldığı iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni doğan Suriye uyruklu bebeğin hastaneden kaçırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde doğum yapan Suriye uyruklu Ravva Zahlül'ün (25) "İbrahim" ismini koydukları bebeği, yeni doğan ünitesine konuldu.

Bir süre sonra bebeğin yerinde olmadığı fark edilince durum polise bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba Amir Zahlül (33) Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne giderek, olayla ilgili bilgi verdi.

Polis ekipleri, bebeği kaçırdığı öne sürülen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zahlül ailesinin Suriye'deki iç savaş nedeniyle Halep'ten Türkiye geldikleri ve 2 yıldır Afyonkarahisar'da yaşadıklarını öğrenildi.

