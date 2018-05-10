HABER

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da hastanedeki bebeğin kaçırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Yeni doğan Suriye uyruklu bebeğin hastaneden kaçırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı DETAYLAR EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni doğan Suriye uyruklu bebeğin hastaneden kaçırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde doğum yapan Suriye uyruklu Ravva Zahlül'ün (25) "İbrahim" ismini koydukları bebeği, yeni doğan ünitesine konuldu.

Bir süre sonra bebeğin yerinde olmadığı fark edilince durum polise bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba Amir Zahlül (33) Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne giderek, olayla ilgili bilgi verdi.

Polis ekipleri, bebeği kaçırdığı öne sürülen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zahlül ailesinin Suriye'deki iç savaş nedeniyle Halep'ten Türkiye geldikleri ve 2 yıldır Afyonkarahisar'da yaşadıklarını öğrenildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdıAfyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı
Mayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldıMayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldı
Gören bir daha baktı!Gören bir daha baktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar bebek kaçırılma

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Cuma mesajları 2018 - Etkileyici ve anlamlı, en güzel Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

Cuma mesajları 2018 - Etkileyici ve anlamlı, en güzel Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olan Zeruj Port'un açılışında dikkat çeken görüntü

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olan Zeruj Port'un açılışında dikkat çeken görüntü

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 10 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 10 Mayıs Süper Loto sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.