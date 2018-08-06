GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da kayıp zihinsel engelli kız bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkeze bağlı Sarık köyünde kaybolan zihinsel engelli kız, bulundu.

Merkeze bağlı Sarık köyünde gece saatlerinde evinden çıkan zihinsel engelli Hatice Çelik'in (20) geri dönmemesi üzerine babası Alaattin Çelik, İl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Harekete geçen jandarma ekipleri, Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personeliyle köyde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucu Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına ait arama kurtarma köpeği "Boyut", evin yan tarafında bulunan ahırda Hatice Yıldız'ı buldu.

AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Sarık köyünde 112 ekiplerinden aldıkları ihbar sonucu arama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Buldan, evin bulunduğu bölgede yaklaşık 2 saat arama-tarama faaliyetleri yaptıklarını belirterek, "Afyonkarahisar Jandarma İl Komutanlığımızın 'Boyut' isimli arama ve iz takip köpeği, kaybolan kızımızı evinin yanındaki ahırda saklanıyor vaziyette bulmuştur. Sağlıklı bir şekilde de kızımız ailesine teslim edilmiştir." dedi.

Jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edilen zihinsel engelli kız, bir süre sonra sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

