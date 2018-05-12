GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yeni doğan bebeğin hastaneden kaçırılması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni doğan Suriye uyruklu bebeğin hastaneden kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde doğum yapan Suriye uyruklu kadının bebeğinin kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan Ebru Ö. (23) ile F.Ç. ve E.Ç'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. ve E.Ç. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Bebeği, giydiği hemşire önlüğüyle yeni doğan servisinden kaçırdığı ileri sürülen Ebru Ö. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ebru Ö'nün, hastaneden bebeği kaçırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, koridorda bir elinde evrak, diğer elinde cep telefonuyla konuşarak hastanın odasına giren Ebru Ö'nün, odadan saniyeler sonra bebekle çıkması, hızlı ve telaşlı bir şekilde hareket etmesi görülüyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde 10 Mayıs'ta doğum yapan Suriye uyruklu R.D'nin erkek bebeği hastaneden kaçırılmıştı. Ekipler tarafından bulunarak ailesine teslim edilen bebeği kaçırdıkları iddiasıyla F.Ç, E.Ç. ve Ebru Ö. gözaltına alınmıştı.

