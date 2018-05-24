HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNCELLEME - Akaryakıt istasyonunda silahla yaralama ve rehin alma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

Amasya'da bir akaryakıt istasyonu sahibi, tartıştığı çalışanını silahla yaraladı - Teslim olmak istemeyen zanlı, polis özel harekat ekiplerince gözaltına alındı - Emniyet yetkilileri, daha önce rehin alındığı belirtilen kişilerin, zanlının yakınları olduğunu ve ikna etmek için yanında bulunduklarını belirtti ZANLININ GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

Amasya'da bir akaryakıt istasyonu sahibi, tartıştığı personelini silahla yaraladı.

Kent merkezi Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda işletme sahibi, aralarında çıkan tartışma sonucu pompacı olarak çalışan personelini silahla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ekiplere teslim olmak istemeyen zanlı, bir süre sonra polis özel harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, daha önce rehin alındığı belirtilen 4 kişinin, zanlının yakınları olduğunu ve ikna etmek için yanında bulunduklarını belirtti.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...
Sivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölümSivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt istasyonu Amasya silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.