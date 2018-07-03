GÜNCELLEME - Aksaray'da LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 ölü

Aksaray'da şarampole devrilerek alev alan LPG yüklü tankerin şoförü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Aksaray-Ankara karayolunun 50. kilometresinde Adnan Alıç idaresindeki 01 DEK 23 LPG yüklü tanker, şarampole devrildi.
Alev alan tanker, Aksaray ve Ankara itfaiyesinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
İlk belirlemelere göre, tankerden çıkamayan şoför Alıç yanarak hayatını kaybetti.
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