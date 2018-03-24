HABER

GÜNCELLEME - Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 37 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 08:51 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE RÖPORTAJLAR EKLENDİ

Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

- Şoförün uyuduğu iddiası

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolculardan Deniz Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a yolculuk ettiklerini söyledi.

Kaza olduğu sırada uyanık olduğunu anlatan Pınar, "Otobüs yavaş yavaş yoldan çıktı. Sonra otobüsün sağ tarafı boşa düşünce takla attık. Şoför galiba uykuya dalmıştı." dedi.

GÜNCELLEME - Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 37 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE RÖPORTAJLAR EKLENDİ

1 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
2 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
3 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
4 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
5 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
6 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
7 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
8 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
9 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
10 / 10

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

46 ilde deprem riski azaldı, 6 ilde arttı

46 ilde deprem riski azaldı, 6 ilde arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

Sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

İstanbul için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

İstanbul için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Ölümle tehdit etti

Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Ölümle tehdit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.