GÜNCELLEME - Anadolu otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Mahmut Dede idaresindeki 34 BDP 143 plakalı otomobil, batı gişelerine bir kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada takla atan otomobil içerisinde bulunan ve kaza esnasında araçtan orta refüje savrulan 54 yaşındaki Mehmet Dede kişi hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan, Halil ve Mevlüt Dede ile Hanim Muratoğlu ise olay yerinde ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanelerde tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazada hayatını kaybeden Mehmet Dede'nin cenazesi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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