HABER

GÜNCELLEME - Anadolu otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 20:13 | Son Güncelleme

(KAZADA ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ)

Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Mahmut Dede idaresindeki 34 BDP 143 plakalı otomobil, batı gişelerine bir kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada takla atan otomobil içerisinde bulunan ve kaza esnasında araçtan orta refüje savrulan 54 yaşındaki Mehmet Dede kişi hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan, Halil ve Mevlüt Dede ile Hanim Muratoğlu ise olay yerinde ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanelerde tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Dede'nin cenazesi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu Trafk kazası

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.