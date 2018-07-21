HABER

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 20:51 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, ulaşım 2,5 saatlik çalışmaların ardından normale döndü ULAŞIMIN NORMALE DÖNMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde İstanbul yönüne giden 2 tır ile bir otobüs, panelvan ve otomobil çarpıştı.

Tırda sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Trafik akışının 2,5 saat boyunca tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, 41 NF 304 plakalı tırın, önündeki 26 EJ 234 plakalı tıra çarpma anı, kazaya karışan panelvan sürücüsü Fahri Sendinç tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, Sendinç'in kullandığı panelvan orta şeritte seyir halindeyken sağ şeritteki 41 NF 304 plakalı tırın, önündeki 26 EJ 234 plakalı tıra çarpma anı yer alıyor. Kayıt, Sendinç'in aracının arkadan aldığı darbe sonucu sarsılmasıyla sona eriyor.

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
Bursa'da Ata sporları coşkusuBursa'da Ata sporları coşkusu
Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktıTrabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.