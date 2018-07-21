GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde İstanbul yönüne giden 2 tır ile bir otobüs, panelvan ve otomobil çarpıştı.

Tırda sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Trafik akışının 2,5 saat boyunca tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, 41 NF 304 plakalı tırın, önündeki 26 EJ 234 plakalı tıra çarpma anı, kazaya karışan panelvan sürücüsü Fahri Sendinç tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, Sendinç'in kullandığı panelvan orta şeritte seyir halindeyken sağ şeritteki 41 NF 304 plakalı tırın, önündeki 26 EJ 234 plakalı tıra çarpma anı yer alıyor. Kayıt, Sendinç'in aracının arkadan aldığı darbe sonucu sarsılmasıyla sona eriyor.

