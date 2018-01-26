GÜNCELLEME Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 70 öğretmenden 41'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde sabah saatlerinde operasyon başlattı.
Haklarında yakalama kararı verilen 70 zanlıdan 41'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Savcılık kaynakları şüphelilerden 27'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu bildirdi.
(AA)
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