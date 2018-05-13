GÜNCELLEME - Anne ile 2 oğlu uyuşturucudan gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan anne ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı, diğer oğlu tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Kadifekale Mahallesi'nde takibe alınan iki kişinin Şafak A. ve kardeşi Tuncay A. ile temas kurup uyuşturucu aldıklarını belirledi.
Şafak A. ile Tuncay A. adlı kardeşleri gözaltına alan ekipler, adreslerinde de arama yaptı.
Ekipler şüphelilerin annesi Melike A'nın üzerinde 3 paket uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 680 lira buldu.
Evde bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler anne Melike A'yı da gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan sanıklardan Şafak A. tutuklandı, anne ve kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı
O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'
ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor
Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...
Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum