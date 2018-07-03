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GÜNCELLEME - Annenin oğlu tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde yaşlı kadının oğlu tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kadının 4 çocuğundan 3'ü gözaltına alındı GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yaşlı kadının oğlu tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kadının 4 çocuğundan 3'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir kişinin, annesi olduğu öne sürülen yaşlı kadını darbettiği anlara ilişkin görüntülerin televizyonda yayınlanması üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Görüntüler üzerinden araştırma yapan polis ekipleri, darbedildiği ileri sürülen Güher T'nin (85) Çiçek Mahallesi 1615 Sokak'taki evinde yaşadığını belirledi.

Kayıtları inceleyen ekipler, Güher T'yi darbeden kişinin oğlu R.T. olduğunu tespit etti.

Savcılık tarafından gözaltı kararı verilen kardeşlerden L.T, annesiyle yaşadığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yatağa bağımlı yaşayan yaşlı kadın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen L.T'nin ilk ifadesinde, annesinin kardeşi tarafından darbedildiğini kabullendiği, görüntüleri kardeşi M.T'nin çektiğini, ablası A.T'nin de kardeşinin telefonunda bulduğu görüntüleri anlık ileti gönderilen uygulama aracılığıyla televizyon kanalına ulaştırdığını söylediği öğrenildi.

Şehir dışına çıktıkları belirlenen R.T. ve kardeşi M.T. de polis ekiplerince yakalandı.

Görüntüleri televizyon kanalına ulaştıran A.T'nin de ifadesinin alınacağı belirtildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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