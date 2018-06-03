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GÜNCELLEME - Antalya açıklarında sürat teknesi battı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 6'sı çocuk 9 göçmen hayatını kaybetti - Teknedekilerden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve balıkçılar tarafından kurtarıldı KURTARILAN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ, KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 6'sı çocuk 9 göçmen yaşamını yitirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 02.22'de Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine bir sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik uçağı ve bir sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik unsurlarınca, hava vasıtalarıyla tespit edilen 3'ü erkek, biri kadın 4 göçmen kurtarıldı.

Bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından bir (erkek) ve sabah saatlerinde de sahil güvenlik unsurlarının arama çalışmalarında bir kişi (erkek) daha kurtarıldı.

Kekova'ya götürülerek 112 Acil Servis personeline teslim edilen göçmenler, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 6'sı çocuk, 2'si kadın 9 göçmenin cansız bedenleri denizden çıkarıldı.

Demre Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Demre Kaymakamı Murat Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarılan düzensiz göçmen sayısının 5'ten 6'ya yükseldiğini, hastanede tedaviye alındıklarını söyledi.

Uz, "İlk ifadelerinde teknede 15 kişi olduklarını söylediler ancak şok halinde verilen ifadeler olduğu için arama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya düzensiz göçmen KEKOVA sürat teknesi

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