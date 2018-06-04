GÜNCELLEME - Antalya'da cinayet

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde Nurcan S. (28), birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) aralarında çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçakladı.

Nurcan S'nin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve bıçak darbesinin kalbine geldiği saptanan Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Nurcan S, Aydın'ı kendisini boğmaya çalıştığı için bıçakladığını öne sürdü.

Adliyeye sevk edilen Nurcan S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Cinayet sırasında çocuklar evdeymiş

Nurcan S'nin önceki iki evliliğinden 9 ve 5 yaşlarında iki çocuğu olduğu, Cengiz Aydın'dan da bir çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Olay sırasında çocukların odalarında uyudukları belirtildi.

Aydın'ın olay sırasında alkollü olduğu ve tartışma sırasında Nurcan S'nin sığındığı yatak odasının kapısını kırdığı ileri sürüldü.

