GÜNCELLEME- Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülenlere ait kayıt dışı etüt merkezlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda kayıt dışı iki etüt merkezinde 11, gaybubet evlerinde 5 olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Etüt merkezlerini, örgüte üye oldukları iddiasıyla çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerin işlettiği öğrenildi. Şüphelilerin apartman dairelerini dersliğe çevirdikleri, yakalanmamak için kapı zillerindeki isimliklere kod adlarını yazdıkları öğrenildi.

Operasyona, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği bildirildi.

Şüphelilerin evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ve yüklü miktarda paranın ele geçirildiği kaydedildi.

