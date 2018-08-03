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GÜNCELLEME - Antalya'da gaz sıkışması sonucu patlama: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

Antalya'da bir restoranda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı RÖPORTAJ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'da bir restoranda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki Suriyelilere ait bir restoranda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekiplerin olaya hemen müdahale ettiğini belirterek, "Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini tespit ettik." dedi.

Restoranın hemen yanında market işleten Kenan Pala, patlama nedeniyle kendi işletmesinde de hasar oluştuğunu ifade etti.

Restoranın durumundan dolayı daha önce ilgili yerlere gerekli şikayetleri yaptıklarını anlatan Pala, buranın ruhsatının bulunmadığını iddia ederek, "Beş altı aydır burayı işletiyorlar. Geçen hafta zabıta ekiplerince mühürlenmişti. Mührü kırıp yeniden işletmeye başladılar. Her gün biraz gaz kokusu geliyordu. Bugün koku yoğunlaştı ve sonucunda patladı." diye konuştu.

İncelemenin ardından restoranın bulunduğu cadde taşıt trafiğine yeniden açıldı.

İş yerinde hasara da neden olan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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