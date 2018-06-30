HABER

GÜNCELLEME - Antalya'da kayıp müzisyenin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cesedine ulaşıldı - Kor'un yüksekten düşme sonucu öldüğü tahmin ediliyor - Kor'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu.

Gömbe Mahallesi Kaş-Seydikemer sınırında hayvanlarını otlatan çobanlar, erkek cesedi buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin, Metin Kor'a ait olduğu belirlendi. Kor'un meditasyon yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşme sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Jandarma, AKUT ve İHH arama kurtarma ekipleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceseti, sedyede taşıyarak cenaze arabasına yerleştirdi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

Cesedi ilk bulan AKUT Fethiye ekip lideri Fatih Işık, 15 kişiyle 5 gruba ayrılarak öğle saatlerden itibaren arama çalışması yaptıklarını söyledi.

Çadıra yaklaşık 400 metre mesafede dağın yamacında kazazedeye ulaşıldığını dile getiren Işık, "Ulaştığımızda maalesef hayatını kaybetmiş olduğunu tespit ettik. Arazide ağaç bulunmuyor. Hep sarp kayalıklar var. Kayalıklardan düşmüş olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Müzisyen Metin Kor, İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir günlük konakladıktan sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kurmuş, burada kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Çiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber olduÇiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber oldu
Tunceli'de doğa sporları ve turizmi için 2 milyon liralık projeTunceli'de doğa sporları ve turizmi için 2 milyon liralık proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset Kayıp metin kor Müzisyen

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.