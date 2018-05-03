GÜNCELLEME - Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sang Hee Choi (66) idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Phaselis kavşağında Ergün Erdem'in (69) kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.
Minibüste bulunan Güney Koreli turistler Sooyeon Kim (68), Junghee Kim (61), Myeong Suk Sin (67) ve Yeong Rog Hong (64) hayatını kaybetti. Minibüsün şoförü Sang Hee Choi ile araçta bulunan Young Hoy Park (73), Hwahyun Son (65), Jae Pil Kim (67) ve otomobil sürücüsü Ergün Erdem ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Jae Pil Kim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Turistlerin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürdürülüyor.
Alaattin Saral yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum