GÜNCELLEME - Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sang Hee Choi (66) idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Phaselis kavşağında Ergün Erdem'in (69) kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Minibüste bulunan Güney Koreli turistler Sooyeon Kim (68), Junghee Kim (61), Myeong Suk Sin (67) ve Yeong Rog Hong (64) hayatını kaybetti. Minibüsün şoförü Sang Hee Choi ile araçta bulunan Young Hoy Park (73), Hwahyun Son (65), Jae Pil Kim (67) ve otomobil sürücüsü Ergün Erdem ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Jae Pil Kim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Turistlerin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürdürülüyor.

