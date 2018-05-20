GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Yangına, 5 arazöz, 2 iş makinesi, bir su tankeri, bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda ekiple müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangının, bölgedeki 2 evin bahçesine sıçraması son anda önlendi.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü, bir trafoda hasar oluştu.

