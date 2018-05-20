GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çalkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

5 arazöz, 2 iş makinesi, bir su tankeri, bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda ekiple yangın kontrol altına alındı. Alevlerin bölgedeki iki evin bahçesine sıçraması son anda önlendi.

Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü, bir trafoda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

