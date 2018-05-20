GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çalkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
5 arazöz, 2 iş makinesi, bir su tankeri, bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda ekiple yangın kontrol altına alındı. Alevlerin bölgedeki iki evin bahçesine sıçraması son anda önlendi.
Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü, bir trafoda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum