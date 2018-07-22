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GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye ekipler sevk edildi - Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: - "Yaklaşık 20 hektarlık bir alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz" ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.

Kurşunlu mevkinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer ile orman işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit ettiği kaydedildi.

- Zarar gören sera alanları var

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisinde öğle saatlerinde arazi ile ormanlık alanın bulunduğu bölgede yangın çıktığını söyledi.

Yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını ifade eden Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Henüz yangının kontrol altına alınamadığını dile getiren Dikici, "Yaklaşık 20 hektarlık bir alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Dikici, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici orman Sera yangın

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