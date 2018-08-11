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GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı - Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, bir amfibik uçak, 25 arazöz ve iki dozerle müdahale edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 5 hektar alan zarar gördü. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat orman yangını

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