GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.
Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, bir amfibik uçak, 25 arazöz ve iki dozerle müdahale edildi.
Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 5 hektar alan zarar gördü. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
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